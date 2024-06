Giuseppe De Rosa è l’unico italiano alla Jungle Ultra in Perù, una tra le ultramaratone più difficili al mondo

Il Parco Nazionale del Manu in Perù è la destinazione della gara targata Beyond the Ultimate, la Jungle Ultra, che attende il campione salese Giuseppe de Rosa. Si tratta di una tra le ultramaratone più dura al mondo, in programma dal 2 al 6 giugno prossimi. Cinque estenuanti tappe per un totale di 230 km tra le maestose meraviglie della foresta amazzonica. “E’ una gara come nessun’altra– dice De Rosa– che mi vede nuovamente unico italiano tra 41 partecipanti. Sarò impegnato in un lungo circuito che si snoda nella foresta pluviale tra sentieri insidiosi, fango e fiumi da attraversare. Una impresa difficile, resa ancor più complicata dal caldo soffocante, dall’umidità e dalle significative variazioni di altitudine che caratterizzano l’area”.

La natura incontaminata e impenetrabile della foresta amazzonica fa della Jungle Ultra una delle gare più impegnative e tappa agognata dagli atleti delle corse in autosufficienza e senza limiti. “Sono pronto e determinato – continua De Rosa – so di spingere corpo e mente al limite del possibile, ma il sostegno ed il calore dei miei conterranei mi daranno, ancora una volta, la giusta carica per cercare i primi posti in classifica ed onorare il tricolore”.

L’evento sportivo si svolge in cinque giorni tra le bellezze naturali del Parco Nazionale peruviano patrimonio dell’UNESCO. Ogni corridore trasporta in spalla nel proprio zaino forniture mediche, cibo, vestiti e il kit per dormire in amaca. Lungo il percorso sono presenti, ogni 10 km, piccoli rifugi con medici qualificati dove i corridori possono rifornirsi di acqua potabile ed il necessario per la preparazione di pasti liofilizzati. “So che è una gara difficile – conclude De Rosa – ma le sfide impossibili sono oramai la mia vita. In ogni evento vivo esperienze uniche ed indimenticabili, instauro relazioni con atleti di altre nazionalità, che mi arricchiscono e mi fanno crescere come atleta.” Giuseppe De Rosa soltanto un mese fa ha partecipato con lo stesso circuito inglese alla Highland Ultra Marathon in Scozia, gara di 120 Km in tre tappe, posizionandosi al quinto posto su 34 concorrenti. Le tappe dell’evento sportivo si possono seguire su https://www.instagram.com/beyondtheultimate/ https://www.facebook.com/Beyondtheultimate