Giuseppe Campaiola alla Salernitana: il mister cilentano guida l’Under 12

Il percorso nel mondo del calcio professionistico passa spesso attraverso la perseveranza e lo studio costante. Ne è un chiaro esempio la storia di Giuseppe Campaiola, tecnico originario di Sessa Cilento che ha ufficialmente firmato il suo primo contratto con un club professionistico: la Salernitana. A lui è stata affidata la guida della formazione Under 12 granata, un riconoscimento che premia un percorso partito dai campi dilettantistici e perfezionatosi nel tempo.

La gavetta nei dilettanti e il successo con il Ceraso

Nato nel 1988, Campaiola ha costruito la propria esperienza sul campo guidando diverse realtà del territorio campano. Anni di impegno nei campionati dilettantistici gli hanno permesso di affinare le proprie competenze tattiche e gestionali, ottenendo traguardi significativi come la vittoria del campionato alla guida del Ceraso.

Questo bagaglio di esperienze ha rappresentato la base solida su cui innestare un continuo percorso di aggiornamento professionale. La svolta è arrivata nello scorso mese di luglio, quando il tecnico ha preso parte al summer camp ufficiale dell’Inter, ampliando ulteriormente i propri orizzonti lavorativi nel settore giovanile.

La formazione a Coverciano e la nuova avventura granata

Oltre al lavoro sul terreno di gioco, un ruolo centrale nel percorso di Campaiola è stato svolto dalla preparazione teorica. Dopo aver conseguito la licenza UEFA B, il mister cilentano ha frequentato corsi e master di aggiornamento presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. In questa sede ha avuto modo di confrontarsi con allenatori affermati del panorama nazionale, tra cui Marco Baroni e Giancarlo Camolese.

Con l’ingresso nel settore giovanile della Salernitana, Campaiola inizia un nuovo capitolo della sua carriera, chiamato a trasmettere competenze e valori ai giovani atleti dell’Under 12. Un traguardo professionale che testimonia l’importanza della formazione continua nel calcio moderno.