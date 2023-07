Giungano: cittadini attivi per tenere pulite le vie del paese

A Giungano i cittadini si sono attivati per pulire i luoghi pubblici. Un gesto esemplare che dimostra profondo senso civico e che non è passato inosservato agli occhi dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Orlotti: “Un plauso ai cittadini che si sono prodigati per la pulizia di piazza Stromilli, un esempio per tutta la comunità, a dimostrazione del fatto che solo con la collaborazione di tutti è possibile mantenere un paese pulito e accogliente” hanno fatto sapere dalla casa comunale.

I cittadini, nonostante il caldo di questi ultimi giorni, armati di scopa e paletta e di tutto l’occorrente necessario, hanno ripulito la piazza e le fioriere che l’abbelliscono.

Profondo senso civico, esempio da seguire

Non è la prima volta che i giunganesi dimostrano di avere a cuore il loro paese: qualche mese fa dall’amministrazione comunale era giunto l’invito ai residenti e agli esercenti di abbellire gli spazi antistanti alle loro case e ai loro negozi, i balconi e i davanzali con dei fiori così da rendere il borgo più accogliente e a prova di foto, e la risposta è stata davvero soddisfacente.

Il plauso dell’amministrazione

“Un grazie anche ai tanti cittadini e ai titolari di attività commerciali che, ogni giorno, in maniera silente, con solerzia, si prendono cura del nostro paese” hanno concluso gli amministratori del comune che in questi giorni si prepara a ricevere tanti visitatori anche in vista degli eventi estivi.