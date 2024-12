Giungano: al via il progetto “Over Limits Sports”, ecco di cosa si tratta

E’ stato presentato, il 1° dicembre nell’aula consiliare del comune di Giungano, il progetto “Over Limits Sports“. La giornata si è svolta alla presenza del primo cittadino, Giuseppe Orlotti, sempre più attento alle nuove generazioni e dei partner che hanno aderito al progetto.

Il progetto

L’iniziativa “Over Limits Sports” nasce con l’obiettivo di promuovere l‘inclusione sociale attraverso l’organizzazione di attività sportive che coinvolgono giovani provenienti da diversi paesi europei. Il progetto si propone di valorizzare il potenziale di ciascun partecipante, aiutandolo a scoprire nuovi sport e rafforzando così la propria autostima.

Sport e benessere psicologico

Lo sport, in questo contesto, diventa uno strumento fondamentale per promuovere il benessere fisico e mentale. Partecipare ad attività sportive e interagire con coetanei che condividono esperienze simili aiuta i giovani a sentirsi più liberi e sicuri di sé, migliorando al contempo le loro prospettive future, anche in ambito lavorativo.

Un progetto in linea con le politiche europee

L’iniziativa si allinea perfettamente con i principi della Carta Europea dello Sport per Tutti e con il Libro Bianco sullo Sport. Inoltre, abbraccia le linee guida del Green Paper sulla salute mentale e del programma europeo EU4Health 2023, che promuove la protezione della salute mentale dei cittadini.

Un altro aspetto chiave di “Over Limits Sports” è la promozione della cooperazione tra organizzazioni europee. Questo approccio favorisce lo scambio di competenze tra volontari e allenatori, creando una rete solida che permette alle realtà locali di acquisire conoscenze preziose.

“Over Limits Sports” non è solo un progetto sportivo, ma un investimento nel futuro dei giovani puntando su inclusione, salute mentale e collaborazione internazionale.