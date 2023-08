Gironi Eccellenza, polemica del Pompei: nel mirino anche il Sapri

E polemica sulla composizione dei gironi del campionato di Eccellenza diramati dal Comitato regionale Campano. La Fc Pompei, una delle squadre più ambiziose del prossimo torneo, è finita nel girone A, contrariamente alle attese, scatenando di fatto le ire della compagine napoletana.

Molto deluso il patron rossoblù Francesco Mango che a chiare lettere non le manda a dire che punta il dito anche contro il Sapri, criticato per l’acquisizione di un titolo di una compagine napoletana: il Villa.

Il j’accuse del patron del Pompei

“Una vergogna in tutti i sensi, la composizione dei due gironi – tuona patron Mango – non è possibile cambiare le carte in tavola in tre giorni. Voglio solo mettere a conoscenza di tutti che, nel nostro girone, ci sono due squadre della stessa proprietà e mi riferisco ad Aversa e Savoia. Poi – continua il presidente della Fc Pompei – vorrei chiedere al Presidente Zigarelli ed ai suoi collaboratori, come è stato possibile portare un titolo dalla provincia di Napoli a Sapri? È palese che è stato deciso tutto con una stretta di mano e non dividere equamente i due gironi. Noi, sostanzialmente, dovevamo essere inseriti nell’altro girone. Vorrei delle spiegazioni plausibili. Sono stanco di sentire e vedere che certi campionati si decidano a tavolino ed è per questo che chiedo, a tutti i miei colleghi Presidenti, di fermarci un attimino e chiedere spiegazioni ai vertici regionali della Lega”.

Le cilentane

Nel girone B saranno tre le formazioni del Cilento ai nastri di partenza, oltre al Sapri anche Agropoli e Calpazio.

Sul fronte dei bianco azzurri gli ultras hanno diffuso una nota per avere chiarezza dopo l’addio del patron Carmelo Infante.