Giornate della prevenzione a Corleto, Roscigno, Petina e Casalbuono: ecco tutte le date

Inizierà domani, da Corleto Monforte, un ciclo gratuito di visite mirate a fare prevenzione. Tutti i cittadini potranno recarsi presso le postazioni allestite dall’associazione “Colomba Soccorso” per poter effettuare esami come il test della pressione, il test per la saturazione, la misurazione della frequenza cardiaca, la misurazione della glicemia e il test dell’udito.

La tenda medicalizzata e il personale medico saranno disponibili a partire dalle 8:30 e fino alle 12:30 nei giorni giovedì 27 giugno per il comune di Corleto Monforte, venerdì 28 giugno per il comune di Roscigno, sabato 29 giugno a Petina e il ciclo di visite si concluderà domenica, 30 giugno, con l’appuntamento nel comune di Casalbuono.

L’iniziativa ha lo scopo di rendere accessibili le visite a tutti i cittadini affinché possano tutelare la loro salute senza essere costretti a lunghe liste d’attesa e a percorrere diversi chilometri per raggiungere le strutture sanitarie.