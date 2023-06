Giornata Nazionale dello Sport a Castellabate: “Piazza Lucia” si trasforma in una ludoteca a cielo aperto

In occasione della Giornata Nazionale dello Sport, il Comune di Castellabate, ha deciso di scendere in piazza per un pomeriggio interamente dedicato al divertimento e all’intrattenimento. Sabato 3 giugno, infatti, a partire dalle ore 17, “Piazza Lucia” nella frazione di Santa Maria, si animerà di tanti giochi per grandi e piccoli

Giochi in Piazza

In collaborazione con l’Associazione Animarté, l’Amministrazione Comunale, ha organizzato un grande spazio di svago, aperto a tutti e completamente gratuito, in cui divertirsi in compagnia con i giochi più tradizionali, realizzati in legno ed ecosostenibili. Tra sfide avvincenti e fortemente coinvolgenti, il centro di Santa Maria di Castellabate diventerà una sorta di gigantesca ludoteca collettiva.

“Promuoviamo lo sport”

Il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha voluto sottolineare l’importanza che tale iniziativa rappresenta nell’ambito dello sport: “Il gioco è la modalità principale con cui soprattutto i bambini si avvicinano all’attività sportiva. L’obiettivo è quello di promuovere lo sport come attività formativa e di crescita, tassello importante per una vita sana e longeva”. Anche il Consigliere, Clemente Migliorino, ha presentato l’evento soffermandosi sulla vicinanza della comunità allo sport: “E’ un’iniziativa fortemente voluta da questa amministrazione perché in grado di sensibilizzare e avvicinare allo sport i più piccoli attraverso il gioco, e per intrattenere i più grandi con questi particolari giochi realizzati completamente in legno”.