Giornata Mondiale e Nazionale in ricordo delle vittime della strada: a Sapri una celebrazione eucaristica

In occasione delle Giornata Mondiale e Nazionale in ricordo delle Vittime della strada si terrà, domenica 19 novembre alle 18 a Sapri nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, una celebrazione eucaristica in ricordo di tutte le vittime innocenti della strada, alla presenza delle autorità civili e militari e delle famiglie delle vittime della strada.

La giornata

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Dorothy Dream in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Battista, il Comune di Sapri e l’associazione di promozione sociale sulla sicurezza stradale “Per le strade della vita”.

Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada

La giornata commemorativa, proclamata dalle Nazioni Unite, ha come finalità la sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti che, oggi più che mai, sono una vera emergenza.