Giornata Missionaria Mondiale: ecco le iniziative dell’Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno

Fervono, nell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, i preparativi per la Giornata Missionaria Mondiale (GMM) del 20 ottobre 2024. L’equipe del Centro Missionario Diocesano, anche quest’anno, coordina il servizio di animazione missionaria suggerito dalla CEI, in un imprescindibile dinamismo al quale ogni battezzato è chiamato. “Alla vigilia del Giubileo della Speranza, il Santo Padre ci esorta a riscoprirci pellegrini-missionari di speranza. – ha osservato il Direttore dell’Ufficio diocesano per la promozione della Cooperazione missionaria tra le Chiese, Don Marco Raimondo– Il ruolo di tutte le nostre comunità è centrale. Sentendo una sana inquietudine, nessun battezzato può esimersi dal fare posto a tavola. Una tavola non condivisa non è una tavola cristiana. Una comunità che non si apre alla missione universale, con la preghiera e anche con l’offerta materiale, è destinata non ad essere più solida, ma ad indebolirsi. Per queste ragioni, sentire, partecipare, condividere, accogliere gli stimoli che la CEI ci offre, ad ottobre e non solo, sono un segno di grande fiducia nella Provvidenza e di generosa apertura all’altro”.

La giornata diocesana

Dopo aver tenuto, il 1° ottobre, l’Adorazione Eucaristica di apertura del mese missionario presso la Parrocchia di San Nicola e San Matteo a Coperchia di Pellezzano e oltre a mettere a disposizione animazione e formazione missionaria- come l’iniziativa in programma oggi, 17 ottobre, alle ore 20, presso la Chiesa di S. Maria della Parrocchia dei Santi Nicola e Matteo in San Mango Piemonte e Sordina – il Centro Missionario Diocesano, il 18 Ottobre alle ore 19,30, organizza la Veglia di preghiera diocesana presieduta da S.E. Rev.ma Monsignor Alfonso Raimo, presso la Parrocchia di San Giuseppe e San Michele Arcangelo e Madonna del Ponte di Quadrivio di Campagna, con la testimonianza di Padre Giovanni Gargano, missionario in Bangladesh.

Iniziative per i giovani

Tra le altre attività messe in campo, per giovani e non, non è mancata la ormai trentennale “Mission Cup” della Parrocchia dei Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano, vissuta negli anni da tante comunità nel mese missionario. Obiettivo del CMD, come Chiesa missionaria, in uscita, si conferma, dunque, “quello di incontrare e valorizzare i gruppi missionari delle parrocchie e delle comunità del territorio, – conclude Don Marco Raimondo– riscontrando, puntualmente, spirito di accoglienza, entusiasmo, aiuto e collaborazione”.

Domenica 20 ottobre, infine, il consueto appuntamento con la Giornata Missionaria Mondiale, occasione di preghiera, di sensibilizzazione e di raccolta fondi (colletta imperata ndr), supportata dal materiale messo a disposizione sul sito Missioitalia.it e giunto nelle Foranie in formato cartaceo.