Giornata internazionale della donna: il primo cittadino di Eboli e il bel messaggio in occasione dell’8 marzo

8 marzo, Giornata Internazionale per i Diritti della Donna, è l’occasione per la nostra società di ricordare a se stessa che in questo campo c’è ancora tanto da fare: dobbiamo continuare ad impegnarci affinché ci sia più equità, più giustizia, più capacità di valorizzare le qualità di ognuno, indipendentemente dal sesso.

L’8 marzo sia per tutti un giorno di festa, ma accompagnato da un sano e profondo momento di riflessione: l’obiettivo è lasciare ai nostri figli una società migliore e meno classista, meno maschilista, meno violenta.

Il Comune di Eboli a sostegno delle donne

L’intento del Comune di Eboli, di concerto con le tante associazioni impegnatesi a tal fine, è quindi sensibilizzare la nostra comunità circa le lotte che in ogni angolo del mondo le donne sono costrette a compiere per vedersi riconosciuti i propri diritti fondamentali, come testimonia questo meraviglioso murales che stanno realizzando gli studenti del Liceo Classico, Classico Europeo, Artistico, Musicale “Perito Levi” a Largo Pastrana.

Il messaggio del Sindaco

Mi auguro che si possa fare tutti insieme un passo in avanti nei diritti e nell’uguaglianza. È una promessa che dobbiamo essere in grado di mantenere per procedere, un passo alla volta, verso una società migliore.

A tutte le Donne di Eboli, di cuore, auguro un vivo e buon 8 marzo.