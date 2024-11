Sesta puntata della terza stagione di Giona. Nel corso della puntata Vito Rizzo e Don Gianluca Cariello, direttore dell’Ufficio per l’annuncio cristiano della Diocesi di Vallo della Lucania, hanno parlato dei diversi linguaggi per annunciare il Vangelo nel mondo contemporaneo e delle iniziative promosse in vista del Giubileo.

Il programma “Giona” va in onda ogni venerdì alle 21.15 sul canale 79 del DTT.