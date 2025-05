Giona: puntata speciale dedicata a Leone XIV

Puntata speciale di Giona dedicata a Leone XIV condotta da Vito Rizzo. Ospiti in studio Don Vincenzo Fiumara e la teologa Maria Velia Loguercio. Collegamenti in diretta con Don Remigio Bellizio, direttore della Pontificia Fondazione “Domus Missionalis” presso la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e Lina Morcos del Movimento dei Focolari, a cui si sono aggiunti gli auguri dei Vescovi salernitani.

Un confronto a più voci per riflettere sulle sfide che attendono il nuovo Pontefice, sulle scelte simboliche del primo papa agostiniano e sulle prime parole affidate al mondo dal loggione della Basilica di San Pietro nel giorno dell’elezione, che è coinciso con quello della Supplica alla Madonna di Pompei. Si è avuto modo così di disegnare un profilo del nuovo Papa cercando di raccontarne lo stile con quella che si preannuncia una profonda attenzione ei temi della pace, della giustizia, della sacralità della vita e della famiglia.