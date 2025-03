Giona: ospiti Milena Esposito e Suor Grazyna Raszkiewicz | VIDEO

Sesta puntata della quarta stagione di Giona. Nel corso della puntata Vito Rizzo ha ospitato Milena Esposito e Suor Grazyna Raszkiewicz, rispettivamente oblata e madre superiora del Monastero dell’Ordine delle Suore Redentoriste di Foggia.

Si è parlato della ricchezza spirituale che si raggiunge nella vita di clausura e dell’importanza della preghiera per il mandato missionario affidato alla Chiesa. Attraverso le loro testimonianze si è anche raccontata la straordinaria figura della fondatrice dell’Ordine, la Beata Maria Celeste Crostarosa, i cui scritti raccontano il grande legame d’amore che la univa a Gesù. Si è quindi potuto osservare come, dietro le rinunce della vita claustrale, si cela una gioia profonda che è segno di speranza per la Chiesa e per il mondo.