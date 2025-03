Giona: ospite Marco Iasevoli, giornalista e notista politico del quotidiano Avvenire | VIDEO

Terza puntata della quarta stagione di Giona. Nel corso della puntata Vito Rizzo e Marco Iasevoli, giornalista e notista politico del quotidiano Avvenire, hanno parlato della novità emersa a seguito delle ultime Settimane Sociali promosse dalla CEI e della nascita della Rete di Trieste, un coordinamento permanente delle centinaia di amministratori locali di estrazione cattolica presenti sul territorio nazionale.

In particolare è emersa l’importanza di una maggiore sinergia per riportare al centro dell’agenda politica nazionale alcune tematiche spesso trascurate ma sulle quali il mondo cattolico ha da dare un fondamentale contributo. L’idea di fondo è quella di ripartire dalle realtà locali, in cui l’associazionismo cattolico è fortemente radicato, per aprire a una nuova fase dell’impegno dei cattolici in politica.

L’invito che viene dalla Rete di Trieste è che il contrasto all’astensionismo nasce anche da una diversa presa di coscienza di un metodo alternativo di fare politica, che sappia mettere al centro le idee e i valori, rifuggendo da estremismi e polarizzazioni ideologiche.

Il programma Giona va in onda tutti i venerdì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT.