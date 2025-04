Giona: ospite Don Eros Mastrogiovanni, Parroco di Giungano e Trentinara | VIDEO

Ottava puntata della quarta stagione di Giona. Nel corso della puntata Vito Rizzo e Don Eros Mastrogiovanni, Parroco di Giungano e Trentinara, hanno parlato della Settimana Santa e dei momenti liturgici che caratterizzano il cuore della fede cristiana.

In particolare si è illustrato il ruolo della Messa crismale che celebra il Vescovo con i presbiteri della Diocesi, cogliendone il significato e l’importanza. Si è poi riflettuto sull’unicità del Triduo Pasquale partendo dalla Messa in Coena Domini del Giovedì Santo, alla Liturgia del Venerdì, al silenzio del Sabato fino ai riti della Veglia Pasquale e della Pasqua di Risurrezione. Un viaggio coinvolgente per prepararsi con il giusto spirito ai giorni più importanti per ciascun credente.