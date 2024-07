Gioi: festa per la rielezione per il sindaco Maria Teresa Scarpa

Incontro con i cittadini per il sindaco di Gioi, Maria Teresa Scarpa, che ora è pronta a far partire ufficialmente il suo secondo mandato. Scarpa nella giornata di sabato ha voluto promuovere un momento conviviale con i residenti del Capoluogo; domenica, invece, è toccato replicare i festeggiamenti nella frazione di Cardile.

Oltre a tanti elettori erano presenti il vicepresidente della Provincia, Giovanni Guzzo, il direttore del Parco, Romano Gregorio ed altri amministratori del territorio.

Il primo cittadino ha ringraziato tutti per il sostegno e ha assicurato massimo impegno nel corso di questi cinque anni che saranno in continuità con il quinquennio precedente.