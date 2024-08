Gioi, Consac: realizzati 110 m di nuova condotta in pead

Centodieci metri di condotta di distribuzione idrica in pead su strade di competenza provinciale (SP 370, via Valle): la nuova infrastruttura è stata realizzata da Consac nel territorio di Gioi. Ne dà notizia la stessa società guidata da Gennaro Maione, che precisa come “l’individuazione dei tratti di rete da sostituire è stata il risultato di un preciso percorso metodologico che contempla vari importanti aspetti: dal controllo delle pressioni alla ricerca delle perdite”.

Proprio la riduzione del livello delle perdite idriche e il miglioramento della funzionalità delle reti consentiranno una gestione ottimale della risorsa idrica a tutela dell’ambiente e dei cittadini”. Un servizio “migliore per l’utenza sotto il profilo sia della qualità della risorsa idropotabile erogata, sia della continuità – commenta il sindaco Maria Teresa Scarpa – Il tutto collegato a un contenimento dei costi di manutenzione e gestione. Insomma, maggiore qualità per i cittadini con uno sguardo importante alla tutela dell’eco-sistema”.