Gioi: arriva il “Maggio Letterario”, un mese dedicato ai libri e alla cultura

Sarà un mese all’insegna della lettura e della condivisione culturale quello che il comune di Gioi si appresta a vivere con il “Maggio Letterario”, la rassegna pensata per celebrare il mondo dei libri e la bellezza delle storie.

L’appuntamento

L’appuntamento inaugurale è fissato per mercoledì 23 aprile alle ore 18:30, presso la Biblioteca Comunale “Lu Vucenanzo”. La serata si aprirà con la presentazione del libro “Esoterismo e Cultura”, occasione durante la quale sarà svelata anche la programmazione completa degli eventi che accompagneranno il pubblico per tutto il mese di maggio.

Le finalità

In calendario, incontri con gli autori, letture, dialoghi e appuntamenti dedicati a chi ama i libri o vuole avvicinarsi al piacere della lettura in un’atmosfera conviviale e stimolante. Il “Maggio Letterario” nasce come spazio aperto alla comunità, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra cultura e territorio e offrire occasioni di crescita collettiva.