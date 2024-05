Giochi matematici del Mediterraneo: due studenti di Capaccio alle finali

Due studenti del Liceo Piranesi di Capaccio Paestum hanno partecipato alle Finali Nazionali dei giochi matematici del Mediterraneo 2024 che si sono svolte all’Università degli studi di Palermo.

Gli studenti in finale

Stiamo parlando di Elisa Buccino, che frequenta la classe 2B e di Almaraz Tanza Rumi che frequenta la 3A proprio dell’Istituto capaccese.

I due alunni che hanno brillantemente superato le prove precedenti, ovvero la qualificazione di istituto, la finale di istituto e la finale di area sono stati gli unici della Provincia di Salerno ad accedere alle Finali rispettivamente per le categorie S5 (classe seconda superiore) e S6 (classe terza superiore).

In Sicilia sono arrivati ben 900 finalisti su 303.000 iniziali.

Un risultato prestigioso

Un orgoglio per il Liceo Piranesi, che è anche sezione provinciale dell’Accademia italiana per la promozione della matematica “Alfredo Guida”, una delle quattro presenti in tutto il territorio italiano.

Ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2024 hanno partecipato in totale 1.007 scuole da ogni regione italiana e dalla Croazia.