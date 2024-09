Giffoni Valle Piana: Moglie accoltella il marito durante una lite

Una violenta lite tra coniugi si è trasformata in un episodio drammatico e sanguinoso. Durante un acceso scontro, una donna di 68 anni avrebbe sferrato delle coltellate alla spalla del marito di 77 anni.

L’uomo, gravemente ferito, è stato prontamente soccorso e trasportato presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Fortunatamente, non sembra essere in pericolo di vita.

Indagini in corso

Nel frattempo, la donna è stata portata in caserma per ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, che stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche della lite e le responsabilità di ciascuno.

La notizia di questo episodio si è subito diffusa e ha scosso la comunità locale. Al momento, non risultano esserci fermi o arresti.

I due coniugi sono entrambi pensionati.