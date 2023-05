Gianluca Grassadonia: nuova esperienza per il tecnico salernitano

Gianluca Grassadonia è il nuovo tecnico della Lazio Women, formazione ai vertici della Serie B femminile. Scossone in casa biancoceleste dopo la sconfitta contro il Napoli, con il tecnico Massimiliano Catini sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra.

Gianluca Grassadonia alla Lazio Women

Grassadonia, allenatore classe ’72 originario di Salerno, sarà alle dipendenze del club che vede al suo timone, dalla scorsa estate, la coppia Enrico Lotito, nuovo Direttore Generale, e Angelo Fabiani, legati per tanti anni alla città di Salerno e alla Salernitana, portata sino alla Serie A.

Ora la nuova avventura con la ricerca del salto di categoria, rallentata ieri con il passo falso interno contro il Napoli.

La prima esperienza nel femminile

Prima esperienza nel femminile per il nuovo tecnico biancoceleste che da calciatore ha vestito le casacche, tra le altre, di Foggia, Cosenza, Cagliari, Chievo, Venezia e della Salernitana. Nella carriera da mister, poi, le panchine anche in Serie B tra Pro Vercelli, Pescara, Foggia e Salernitana.

Grassadonia esordirà la prossima domenica sul campo del Cesena per affrontare, poi, una seconda trasferta contro l’Hellas Verona. La “prima” in casa, invece, sarà nell’ultima giornata quando le biancocelesti riceveranno l’Arezzo.

La rincorsa alla Serie A

La Lazio con 66 punti è al secondo posto alla pari del Cittadella, ad un solo punto dal Napoli capolista con lo scontro tra venete e partenopee fissato tra due giornate. Chi vince il campionato verrà promosso direttamente in Serie A, per la seconda, invece, lo spareggio con la penultima della massima serie.

Le prime parole biancocelesti

“Ringrazio la Società e il direttore generale Enrico Lotito per questa grande opportunità che mi dà grande stimolo e motivazione. Sono alla prima esperienza nel calcio femminile, un movimento in grande evoluzione nel quale credo di poter dare il massimo. Dobbiamo pensare solamente a noi stessi, seppur l`esito del campionato non dipenda solo da noi stessi. In ogni caso, ci sono tutti i presupposti per fare bene e cercare di vincere le tre partite che restano.

Inizialmente lavoreremo sotto il profilo mentale perché la sconfitta di ieri ha avuto sicuramente un peso rilevante. Sono convinto che le ragazze saranno pronte a ritrovare entusiasmo e determinazione. Successivamente cercheremo di lavorare con il tempo a disposizione anche sotto l`aspetto tattico provando a fare il massimo per raggiungere l`obiettivo. Cercheremo di mettere in campo una squadra equilibrata per vincere le gara che rimangono”