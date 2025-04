Giangaetano Petrillo entra in Italia Viva: “Una scelta naturale per chi crede nella buona politica”

“Italia Viva punta sui giovani. Lo ha dimostrato investendo sulla formazione e dalla Campania oggi lanciamo un messaggio forte sulla volontà di costruire il futuro della nostra regione partendo proprio dalle idee di tanti giovani che devono tornare ad appassionarsi alla politica. La loro partecipazione è fondamentale per imprimere una svolta ai destini della nostra comunità.

Le dichiarazioni di Tommaso Pellegrino, capogruppo Italia Viva

Oggi diamo il benvenuto al consigliere comunale di Camerota, Giangaetano Petrillo, amministratore dotato di grande capacità e di coraggio. Con Giangaetano e tanti altri ragazzi che stanno manifestando la voglia di impegnarsi, sentiamo la responsabilità di costruire un progetto nuovo per la Campania partendo dal Consiglio regionale con l’iniziativa ‘Meritare la Campania’ che vedrà protagonisti 100 giovani impegnati in politica, nel mondo dell’associazionismo e nel sociale per costruire l’idea di futuro della nostra regione”. Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, Capogruppo di Italia Viva, a margine dell’iniziativa ‘La Giovane Politica’ svoltasi nella sala ‘Don Peppe Diana’ del Consiglio regionale della Campania.

“Una scelta naturale per chi vuole una buona politica”

“Italia Viva rappresenta quel centro politico dove a emergere non sono le velleità personali ma i temi e i progetti – ha dichiarato Giangaetano Petrillo consigliere comunale di Camerota. E’ lì la grande sfida per cercare di appassionare i giovani e le donne del nostro territorio. I giovani vogliono essere ascoltati su ciò che hanno da dire in materie per loro prioritarie come l’ambiente, le emergenze climatiche, l’Europa, i diritti civili, il merito e i diritti sul lavoro. Italia Viva, con Tommaso Pellegrino, ha saputo dimostrare che la buona politica esiste e che i buoni rappresentanti istituzionali esistono. Non potevo che fare questa scelta perché la ritengo la più naturale rispetto al mio modo di interpretare la politica”.