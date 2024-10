Giallo a Ceraso: donna trovata in stato di agitazione in strada. Autorità tranquillizzano: «Nessuna violenza»

È scossa la comunità di Ceraso per un episodio avvenuto nella serata di ieri che ha visto protagonista una donna del posto.

La ricostruzione della vicenda

La 45enne, stando alle prime ricostruzioni, faceva rientro a piedi verso casa. In una strada poco illuminata si sarebbe imbattuta in un 30enne di Ceraso. Non è chiaro cosa sia accaduto ma alcuni minuti dopo una automobilista che passava in zona ha udito delle urla e trovato la donna in stato di forte inquietudine con l’uomo nelle immediate vicinanze; così ha allertato i soccorsi.

Il fatto che la presunta vittima fosse a terra, apparentemente in preda al panico e senza scarpe (trovate a poca distanza) ha fatto subito pensare ad un episodio di violenza.

Un’ipotesi al momento smentita dalle autorità comunali che già nella serata di ieri hanno disposto il Tso. Forse la donna era già in stato di agitazione e alla vista dell’uomo potrebbe essersi ulteriormente turbata e gettata a terra. Dopo i fatti, la per la 45enne è stato disposto il trasferimento presso l’ospedale San Luca di Vallo Della Lucania.

Del caso sono stati informati i Carabinieri della tenenza di Vallo della Lucania chiamati a sciogliere tutti i dubbi sull’accaduto.