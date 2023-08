Gen Rosso: a Capaccio Paestum un evento della neonata ProlocoRettifiliAmo

Il territorio si prepara ad accogliere un’esperienza straordinaria, il primo grande spettacolo organizzato dalla neonata ProlocoRettifiliAmo.

Questa iniziativa segna un nuovo capitolo per la comunità locale, rafforzando legami e mettendo in primo piano l’arte e la condivisione.

La Nascita di ProlocoRettifiliAmo: Un’Associazione per la Comunità

L’associazione ProlocoRettifiliAmo ha preso vita come realtà associativa unita dalla volontà di migliorare la comunità. Con radici vicine alla parrocchia Santa Rita nella contrada Rettifilo Vannulo, nel Comune di Capaccio Paestum, questa associazione è formata da persone di diverse età. I principi fondamentali che guidano la loro azione sono la fraternità e la condivisione, con l’obiettivo di diffondere un messaggio di pace a livello globale. La Presidente, Gerardina Angarola, già catechista e membro dell’Ordine Francescano Secolare, insieme ad altri 9 soci fondatori provenienti dalla stessa parrocchia, guida questa nuova iniziativa.

L’Isprazione e la Connessione con Gen Rosso

Il movimento dei focolari, noto per i suoi valori di fratellanza e comunità, ha ispirato la nascita di ProlocoRettifiliAmo. Da questa esperienza nasce anche il gruppo musicale e artistico internazionale Gen Rosso, attivo dal 1966. Fin dagli anni Settanta, il gruppo ha intrapreso spettacoli internazionali che uniscono musiche, ritmi e tradizioni diverse, sostenuti da musicisti professionisti e performance coreografiche. Nel corso degli anni, l’evoluzione musicale li ha condotti verso l’opera rock e il genere musicale, e in seguito, con brani sempre più impegnati e diretti, hanno promosso temi di pace con programmi tematici come “In concerto per la pace”.

La Continua Ricerca della Pace Attraverso la Musica

La musica di Gen Rosso ha sempre riflettuto l’impegno per la pace e la giustizia. Nel 2000, presentarono il loro secondo musical “Streethght”, che racconta la storia di un giovane afroamericano a Chicago, il quale cerca di vivere la sua fede nonostante l’ambiente violento della sua gang, ma viene tragicamente ucciso. Questo musical solleva questioni etiche e morali che mettono alla prova la sua comunità.

L’attenzione alla pace nel mondo è stata una costante nei concerti di Gen Rosso, un tema sempre attuale e profondamente sentito dalla Chiesa cattolica, compresi gli appelli del Papa Francesco.

L’Evento: Un Momento di Fraternità e Condivisione

Il 12 agosto, l’Arena dei Templi di Paestum, nel comune di Capaccio Paestum, si trasformerà in un palcoscenico di fraternità. Giovani, adolescenti e adulti di tutta la regione si uniranno per l’evento “GEN ROSSO IN CONCERTO ALL’OMBRA DEI TEMPLI”. Questo spettacolo non solo offre musica coinvolgente e spettacolari performance, ma anche l’opportunità di condividere un momento di autentica unione e ispirazione, in linea con gli ideali di ProlocoRettifiliAmo e il messaggio di pace che permea Gen Rosso.