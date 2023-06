Gemellaggio tra Vibonati e Saint Benôit: Un ponte culturale tra Italia e Francia

Il gemellaggio tra il Comune di Vibonati e la deliziosa cittadina francese di Saint Benôit è stata promossa lo scorso 24 giugno. Il vicesindaco Francesco Giffoni e l’Assessore all’Istruzione Genny Gerbase si sono recati a Saint Benôit, accompagnati dall’ex primo cittadino Franco Brusco, che aveva già avviato il discorso durante la precedente consiliatura.

Le finalità del gemellaggio

L’obiettivo del gemellaggio è promuovere l’interazione tra le due comunità sotto diversi aspetti, come culturale, sociale, religioso e turistico. Già dal primo incontro, si è instaurata una profonda assonanza di idee e sentimenti che si tradurrà in una serie di incontri e di esperienze aggregative.

Durante la visita a Saint Benôit, l’amministrazione guidata da Bernard Peterlongo ha riservato una calorosa accoglienza ai rappresentanti di Vibonati. Le attività organizzate, come le visite guidate alle città di Saint Benôit e Poitiers e la degustazione dei piatti tipici della tradizione culinaria francese, hanno lasciato gli ospiti letteralmente stupefatti.

“La calorosa accoglienza riservataci, in questa 3 giorni, dall’amministrazione guidata da Bernard Peterlongo – afferma il vicesindaco – ci ha lasciati letteralmente stupefatti, nulla è stato lasciato al caso, dalle visite guidate delle città di Saint Benôit e Poitiers ai tipici piatti della tradizione culinaria francese. Ci siamo confrontati su molte best practices adottate dai nostri cugini d’oltralpe, che cercheremo di esportare anche nella nostra realtá”.

Promosse anche iniziative per le scuole

L’amministrazione Borrelli di Vibonati punta in particolare a promuovere gli scambi turistici e scolastici come elemento chiave del gemellaggio. Questi scambi permetteranno il contatto tra due realtà simili ma anche diverse tra loro.

“I gemellaggi – continua Gerbase- sono un’ottima occasione per inserirsi all’interno di sistemi relazionali di respiro internazionale e possono davvero rappresentare un importante volano per la promozione e lo sviluppo del nostro territorio. In questi giorni mi sono a lungo confrontata con la mia omologa Isabelle Bouchet Nuer per pianificare, nel corso del prossimo anno scolastico, le reciproche visite degli studenti delle due comunità, finalizzate alla crescita culturale e alla promozione di esperienze umane che non potranno che arricchire i nostri alunni. Un’occasione unica per sentirsi davvero cittadini europei”.

I prossimi appuntamenti

Il prossimo ottobre, una delegazione francese è attesa a Vibonati per la stipula ufficiale del patto di amicizia. Questo momento segnerà un passo significativo nel consolidamento del legame tra i due comuni.