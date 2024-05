Gemellaggio tra le parrocchie dedicate alla Madonna di Costantinopoli di Agropoli e Baronissi

L’immagine della Madonna di Costantinopoli di Agropoli giunge a Baronissi, accompagnata dai fedeli e dal parroco della parrocchia dei Santissimi Pietro e Paolo, don Carlo Pisani. Il prossimo 31 maggio, infatti, è stato promosso un pellegrinaggio in chiusura del mese mariano. L’effige della Madonna di Costantinopoli, per l’occasione, visiterà la città della Valle dell’Irno per un gemellaggio con la Parrocchia Maria Santissima di Costantinopoli.

L’iniziativa

Sarà anche l’occasione per una visita al Convento di Francescano della Santissima Trinità, una visita alla Parrocchia Maria Santissima di Costantinopoli, per concludere con una Santa Messa e una fiaccolata.

La festa della Madonna di Costantinopoli

La festività della Madonna di Costantinopoli è una delle più sentite ad Agropoli. La vergine è venerata il 24 Luglio in ricordo di un evento accaduto nel 1913. Su Agropoli si scatenarono violenti temporali e le tende nelle quali erano accampati i soldati francesi, non ressero alla furia devastatrice dell’acqua. I militari furono così costretti a rifugiarsi nelle chiese nonostante le proteste di cittadini e autorità locali.

Quella notte, da sotto il pavimento della Chiesa della Madonna di Costantinopoli, incominciò ad uscire acqua. I soldati non riuscirono a spiegarsi il fenomeno e furono costretti ad abbandonare la Chiesa. Qualcuno in quell’occasione, sentì il comandante della guarnigione francese gridare “Perdonaci Maria….Troveremo qualche altro posto”.