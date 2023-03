Gemellaggio tra il comune di Buonabitacolo e la città spagnola La Línea de la Conception. I due sindaci ricordano anche le vittime del naufragio dell’Utopia

Il comune di Buonabitacolo, si trova con una delegazione, guidata dal sindaco Giancarlo Guercio, in Spagna, nella cittadina La Línea de la Conception per un gemellaggio.

Le due città sono unite da un evento tragico: il naufragio della nave Utopia, avvenuto il 17 marzo del 1891, al largo dello Stretto di Gibilterra e nel quale persero tragicamente la vita 560 persone tra cui 8 cittadini di Buonabitacolo.

La giornata

E proprio in occasione dell’anniversario di questa tragedia il sindaco Guercio è andato in Spagna dove inoltre, insieme al sindaco di La Línea de la Conception ha depositato una corona di fiori davanti al mausoleo dedicato alle 26 vittime del naufragio dell’Utopia sepolte nel cimitero comunale di San José, accompagnati da Patrick Canessa.

I presenti, appartenenti alla delegazione italiana e al comitato di gemellaggio tra le due città, hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di queste persone.

Successivamente, grazie alla collaborazione del Real Club Nautico de La Línea, è stato effettuato un viaggio in barca con uscita dal Puerto Deportivo Alcaidesa Marina fino al luogo approssimativo in cui si è verificato il naufragio dell’Utopia.

Lì, una corona di fiori è stata gettata in mare, dai sindaci Giancarlo Guercio e La Juan Franco, in memoria di coloro che non hanno avuto la possibilità di ricevere sepoltura e giacciono sul fondale marino.

La dichiarazione

“Il gemellaggio , spiega il sindaco Guercio, è un modo per esprimere la nostra riconoscenza ai cittadini de La Lìnea per quanto fecero e quanto continuarono a fare in favore dei popoli in cammino: un atto che fa rinsaldare un’amicizia fondata su alti valori di solidarietà ed umanità”.