Gelbison Women: trasferta sicula per le rossoblù | VIDEO

Nel 22° turno del gruppo C di Serie C femminile, il settimo del girone di ritorno, giornata di riposo per la Salernitana di coach De Risi, che tornerà in campo nel prossimo week-end.

Il prossimo weekend

Ad essere di scena, invece, sarà la Gelbison che farà visita al Siracusa. Gara sulla carta alla portata per le rossoblù del tecnico Tarabusi che domenica, alle ore 14:30, proveranno a portare a casa l’intera posta in palio allo stadio Nicola De Simone di Siracusa. Le neopromosse sicule rischiano la retrocessione diretta complici i soli sette punti portati a casa in 20 gare disputate. Dal canto suo, invece, la Gelbison è forte del terzo posto con 43 punti a -5 dalla Roma Calcio Femminile capolista impegnata nel derby laziale con il Montespaccato. Le cilentane potrebbero accorciare sul secondo posto visto l’altro intreccio tutto laziale tra Trastevere e Frosinone, rispettivamente a 46 e 43 lunghezze in graduatoria.

Domenica nel futsal, invece, fermo il torneo di Serie B spazio alla Coppa Italia, giunta alla sua quinta ed ultima giornata della prima fase. Degli otto gironi dell’intera cadetteria solo le prime passeranno alla Final Eight. Fuori dai giochi la Salernitana Femminile 1970 di mister Vincenzo Orrico che ospiterà. a San Rufo casa dello Sporting Sala Consilina, la Woman Napoli. La gara delle 15:00 servirà a ben poco ai fini della manifestazione nazionale e anticiperà di qualche ora l’intreccio della Serie A maschile tra lo Sporting e l’Active Network, in diretta su Sky Sport dalle ore 20:30.