Gelbison Women super: successo e primato per le rossoblù

Successo super per la Gelbison femminile che batte con un tondo 2-9 il Nitor Brindisi: nel 26° turno del girone C di Serie C le rossoblù vincono, infatti, in terra pugliese prendendosi la momentanea prima piazza del girone.

La complessa situazione di classifica

A quattro turni dal termine del campionato nazionale in testa alla classifica, con il primo posto che vale in salto in Serie B. appaiate a 58 punti sono Trastevere e Gelbison. Le coppia ha tre lunghezze in più del Frosinone terzo, che come il Trastevere ha però una gara in meno della Gelbison. A quattro lunghezze dalla testa, invece, la Roma Calcio Femminile, quarta, che deve recuperare addirittura due gare rispetto alle rossoblù ed una nei confronti di Frosinone e Trastevere. Rinviato anche il match della Salernitana di coach De Risi che non è scesa in campo sabato sul terreno di gioco del Siracusa, vista la sospensione ufficiale delle sfide in programma sabato 26 aprile per le esequie del Santo Padre.

La gara

Le cilentane sul campo del Brindisi partono con Boanda tra i pali, Orsi, Grecu, Cicchinelli e Vergari nel pacchetto arretrato con Maddaluno, Romeo e Valdes in mediana mentre Visani, Cinquegrana e Sacco formano il tridente offensivo.

Sfida, condotta senza patemi dalle ragazze di mister Tarabusi, che vede le ospiti passare al 2′ con capitan Romeo mentre Abatangelo pareggia al 7′. Le cilentane non si scompongono e dopo la mezzora segnano tre volte con Vergari, Visani e Cinquegrana che portano le squadre negli spogliatoi sul 4-1.

Nella ripresa un rigore di Da Silva accorcia le distanze per le pugliesi ma Romeo, sempre dal dischetto, Grecu e Sacco chiudono la gara sul 7-2 ad un quarto d’ora dal termine. Nel finale Vergari e Avallone fissano la gara sul definitivo 9-2 che consegna l’intera posta in palio, con merito, alla vallesi.