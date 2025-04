Gelbison Women: successo sul Villaricca e secondo posto in classifica

La Serie C femminile in questo week-end è rimasta ferma per dare spazio al Torneo delle Regioni in corso in Sicilia. In campo, però, la Gelbison Women di scena, alle ore 15:00, al “Tenente Vaudano” di Capaccio contro il Villaricca con successo per 1-0 delle locali. Match di recupero, valido per il 25° turno di campionato, visto lo slittamento originale del match in programma la scorsa domenica e rimandato causa lutto che aveva colpito capitan Avolio, calciatrice delle partenopee.

La gara

Mister Tarabusi parte dal primo minuto con Boanda tra i pali con Orsi, Grecu, Cicchinelli e Vergari nel pacchetto arretrato. In mediana spazio a Visani, Romeo, Valdez e Borrelli con Sacco e Cinquegrana davanti. Nella prima frazione opportunità ghiotte per la Gelbison con Cinquegrana, Sacco e Vergari che però non trovano la fortuna sperata. Le rossoblù giocano bene mettendo in campo ottima qualità premiata dalla rete arrivata da un cross di Visani che trova l’incornata vincente di capitan Romeo che vale porta in dote posta il palio per la Gelbison. Le cilentane non rischiano, invece, praticamente nulla dietro mostrando, cosi, un ottimo stato di forma che potrebbe portarle a giocarsi le possibilità di promozione sino all’ultima gara.

La situazione in classifica

La Gelbison si prende cosi la seconda piazza del girone C con 55 punti, staccando il Frosinone di tre punti e la Roma Calcio Femminile di una, con le due squadre con una partita in meno, e portandosi a -3 dal Trastevere, capolista. Occasione ghiotta, quindi, centrata per le ragazze di mister Tarabusi di mettere pressione alle tre concorrenti dirette per il primo posto che vale l’accesso diretto in Serie B.

Le parole di mister Tarabusi

“Abbiamo visto una partita dominata da noi dal primo all’ultimo minuto. Poteva starci un risultato un attimino diverso ma va bene lo stesso. Abbiamo avuto nel primo tempo tre o quattro occasioni interessanti per raddoppiare ma fa niente. Le ragazze hanno fatto una prestazione maiuscola, se non chiudi le partite poi non è mai facile. Loro sono state brave fino in fondo a tenere e soffrire da squadra. Ora ci fermiamo, c’è la sosta poi riprendiamo con la trasferta di Brindisi. Vediamo, siamo a tre punti dalla prima e tutto può succedere. Noi abbiamo un obiettivo, cercare di vincere fino all’ultima giornata tutte le partite. Poi vediamo se quelli altri sono bravi e sono costanti come stanno facendo”.