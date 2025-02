Gelbison Women: impegno in Coppa Italia | VIDEO

Turno di sosta nel torneo nazionale di Serie C femminile che in questo week-end lascia spazio alla Coppa Italia. La terza serie del calcio in rosa tornerà domenica 9 marzo in occasione della ventunesima giornata, la sesta del girone di ritorno.

Nella manifestazione nazionale tempo di ottavi di finale che vedono la Gelbison in campo dopo il pass conquistato nel girone contro Villaricca e Salernitana, con queste due estromesse quindi dalla fase ad eliminazione diretta. Non ci saranno le granata di coach De Risi in campo domenica, quindi, ma solo le cilentane guidate da mister Tarabusi che tornano a Trastevere contro il team capitolino che nell’ultima gara in campionato ha battuto, sempre in casa, le rossoblù con un pesante 4-0.

Primo dei due scontri che andrà in scena su 180′ ed assegnerà cosi il passaggio ai quarti da giocare contro una tra Lecce e Palermo.

Nel futsal, invece, alle 16:00 di domenica la Salernitana Femminile 1970 sarà impegnata contro il Napoli, nel quindicesimo turno del girone D di Serie B. Le granata del tecnico Vincenzo Orrico devono difendere il secondo posto dagli assalti delle leccesi del Levante Caprarica, con un calendario più agevole nelle ultime tre uscite in campionato. Sfida in trasferte contro le partenopee, alla ricerca della zona play-off, dell’ex allenatore Massimiliano Lanteri passato dopo tre anni a Salerno al Napoli. Le due compagini si ritroveranno opposte in Coppa Italia, poi tra quindici giorni.