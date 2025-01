Gelbison Women: il 2025 delle rossoblù si apre con una vittoria

Dopo quasi un mese lontano da gare ufficiali tornava in campo la Gelbison Women. Le cilentane di mister Tarabusi, dopo un dicembre con due gare di Coppa Italia ed il turno di sosta in campionato della scorsa domenica, tornavano di scena a Lecce nel girone C di Serie C. Ultimo turno del girone d’andata per le rossoblù che vincono in terra salentina, al Comunale “La Torre” di Castrignano De’ Greci, con un tondo 3-5.

Gare con tante reti quella sul terreno di gioco delle giallorosse, diretta da Simonelli di Isernia, che premia la Gelbison che sale a quota 33 punti con l’obiettivo della promozione in B sempre nel mirino.

Gelbison Women: il riassunto della gara

Gelbison subito avanti al primo giro di lancette con Avallone che firma il raddoppio al 3′, su assist di Donato. La gara, poi, vede le padrone di casa accorciare le distanze con capitan D’Amico con un tiro-cross che riapre la sfida chiusa nel primo tempo con il momentaneo vantaggio per 1-2 cilentano. Nella ripresa il pari, al 5′, con La Donna ma la Gelbison, poi, sugli sviluppi di un calcio piazzato trova con Grecu il nuovo sorpasso. Per le ospiti a prendersi la scena è stata, poi, Cinquegrana prima servita da Coutinho, per il 4-2, per poi spingere in porta l’assist al bacio di Donato, per il 5-2. Nel finale il Lecce accorcia le distanze con Carrapa per il definitivo 3-5. La Gelbison offre, cosi, l’ennesima prova maiuscola.