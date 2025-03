Gelbison Women alla Camera dei Deputati per il progetto “Sopra la Barriera”

La Gelbison Women, con la sua presidente Filomena Merola, ha partecipato alla presentazione del progetto “Sopra la Barriera”, tenutasi presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati a Roma.

Presenze di spicco nel mondo dello sport e della politica

Tra i presenti, il Vicepresidente della Camera, Anna Ascani, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e il presidente della LND, Giancarlo Abate, hanno evidenziato il sostegno istituzionale al progetto. La presenza di calciatrici di rilievo come Sara Gama e Agata Centasso, ma anche altri personaggi come Rossella Sensi, Daniela Giordano e Thomas Trabacchi, ha sottolineato l’importanza del progetto nel mondo dello sport e dello spettacolo.

Focus su calcio femminile e rieducazione

“Sopra la Barriera” si concentra su due temi principali: la promozione del calcio femminile in Italia e il legame tra sport e rieducazione. Il progetto mira a valorizzare il ruolo del calcio come strumento di reinserimento sociale, offrendo opportunità di crescita personale a chi vive situazioni di difficoltà.

Il ruolo dello sport nel reinserimento sociale

L’iniziativa sottolinea come lo sport, in particolare il calcio, possa svolgere un ruolo cruciale nel processo di rieducazione. “Lo sport offre una seconda possibilità, un’opportunità di riscatto e di crescita personale”, ha dichiarato uno dei relatori. “Il calcio, in particolare, può insegnare valori importanti come il lavoro di squadra, il rispetto delle regole e la disciplina.”