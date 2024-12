Gelbison, Tarabusi: “Coppa Italia? Proveremo ad arrivare il più lontano possibile”

Termina con un successo pesante il 2024 della Gelbison Women che strappa il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C femminile. Le rossoblù di capitan Michela Romeo, infatti, oltre al primo posto in campionato nel girone C vincono anche il raggruppamento 3 di Coppa superando prima la Salernitana al “Volpe” per piegare poi il Villaricca al “Vaudano” di Capaccio. Il 4-0 sul team campano regala la possibilità di proseguire la corsa nella manifestazione con gli ottavi in programma in gara secca il prossimo 2 marzo.

Le dichiarazioni

Nel post gara contro il Villaricca mister Tarabusi ha sottolineato, tramite i canali ufficiali del club: “Abbiamo giocato un’ottima gara, contava passare il turno, mi è piaciuta l’intensità e la prova della squadra che si è mostrato un gruppo coeso. La vittoria è stata merita. Le ragazze hanno fatto una bella partita e faccio i complimenti a tutte. Ora ci sarà qualche giorni di pausa e poi torneremo a pensare al campionato che ci vedrà opposte a gennaio al Lecce domenica 19″.