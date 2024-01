Gelbison: prima vittoria del corso Erra

Nel derby con L’Angri, i Cilentani ritrovano la vittoria dopo sette turni, decisiva la doppietta di Croce per il 2-0 finale.

La Partita

La Gelbison costretta a ritrovare i tre punti parte subito forte e al 16’ su cross di Ferrante, arriva la spizzata di De Pasquale che serve Croce in area di rigore, aggancio e tiro dell’attaccante per l’1-0 della Gelbison.

L’Angri prova a rispondere ma la difesa della Gelbison tiene bene e in contropiede nel finale su lancio lungo di De Pasquale, Croce arriva a tu per tu con il portiere e lo trafigge per il 2-0. Si va al riposo sul risultato di 2-0 per la Gelbison.

Il secondo tempo

Nella ripresa l’Angri prova il tutto per tutto per rientrare in partita, ma la difesa Cilentana tiene botta senza subire grosse occasioni da rete, anzi l’occasione più nitida capita alla Gelbison in contropiede per il possibile 3-0, ma l’arbitro annulla per posizione irregolare.

La partita termina così 2-0 per la Gelbison che ritrova tre punti fondamentali per rilanciarsi in classifica.

Risultati

Gallipoli 1 – Barletta 0

Manfredonia 0 – Fasano 1

Rotonda 0 – Martina 1

Matera 1 – Paganese 0

Bitonto 2 – Santa Maria 0

Palmese 2 – Altamura 2

Gelbison 2 – Angri 0

Fidelis Andria 3 – Casarano 1

Nardò 1 – Gravina 0

Classifica

Altamura 41

Nardò 37

Matera 34

Martina 34

Fidelis Andria 34

Casarano 34

Fasano 25

Manfredonia 24

Rotonda 23

Gelbison 23

Angri 22

Barletta 22

Santa Maria 19

Gravina 19

Palmese 17

Bitonto 15

Gallipoli 15