Gelbison, prende forma la squadra: preso il difensore Gorzelewski

La Gelbison 2024/2025 inizia a prendere forma e sostanza. Mister Giampà avrà l’arduo compito di dare alla compagine un piano tattico solido, alla sua corte è approdato in settimana il forte difensore Franco Gorzelewski. Il 28ettene argentino ha grande esperienza nella categoria, vinta con il Brindisi con cui ha militato in Lega Pro. Nel suo passato oltre alle esperienze in patria un anno tra i professionisti alla Paganese.

Una squadra work in progress

Mister Giampà potrebbe utilizzare il 3-4-3, è il modulo che ha preferito in carriera. Tuttavia, non è da escludere l’adozione del 3-5-2, lo schema di gioco utilizzato nella passata stagione consentirebbe di continuare un progetto tattico che ha deluso, ma che ha anche dimostrato margini di sviluppo. In quest’ottica si possono leggere gli arrivi di Dambros e Isac Prado, nel reparto offensivo. Infatti, i due sono perfetti per giocare in coppia con l’insostituibile capitan Croce.

Le novità difensive

Tralasciando le ipotesi di formazione, che potranno essere chiarite solamente da Giampà, probabilmente durante la presentazione della squadra il prossimo 24 agosto, è altamente probabile che verrà adoperata la difesa a tre. In tal senso l’acquisto di Gorzelewski si aggiunge a quello di Matteo Gallo, i due sono la risposta della dirigenza agli affanni difensivi dello scorso anno. Del resto patron Puglisi aveva affermato, in tempi non sospetti, che il reparto difensivo sarebbe stato rivoluzionato a causa di una certa inadeguatezza dei calciatori che lo componevano alle ambizioni del club.