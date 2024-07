Gelbison e Cilento Academy consolidano la loro intesa

La società sportiva Gelbison ha annunciato il consolidamento della collaborazione con la scuola calcio Cilento Academy di Casal Velino.

Un patto di collaborazione che evidenzia l’impegno continuo della Gelbison nella formazione dei giovani calciatori, mirato a valorizzare il talento, la passione sportiva e le qualità umane dei ragazzi del Cilento.

Le due società, pur mantenendo separate le loro strutture amministrative, daranno la possibilità ai loro iscritti di avere lo status di atleti partecipanti al progetto “Gelbison Città Territorio“. Continua, quindi, la mission del Presidente Puglisi di creare sinergie tra Comuni, enti e aziende per promuovere il successo sportivo e sociale del Cilento.

Grazie a questa collaborazione, i giovani calciatori avranno l’opportunità di sviluppare le loro competenze tecniche e tattiche in un ambiente professionale e stimolante. Le risorse e le esperienze condivise tra Gelbison e Cilento Academy contribuiranno non solo al progresso sportivo, ma anche alla crescita personale e sociale di ogni atleta, promuovendo valori fondamentali come il rispetto, la disciplina e il lavoro di squadra.

“La Gelbison è fermamente convinta che il rafforzamento di questa collaborazione rappresenti un passo significativo per il futuro del calcio giovanile nel Cilento. La società continuerà a operare con dedizione e professionalità, per offrire ai giovani atleti le migliori opportunità di crescita e successo nel mondo del calcio; soprattutto attraverso una chiave educativa e formativa che impatti positivamente anche nella crescita generale dei ragazzi”, scrive la società rossoblu.