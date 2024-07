Gelbison, Domenico Giampà è il nuovo allenatore

Domenico Giampà sarà il nuovo allenatore della Gelbison. L’ufficialità è arrivata questa sera sui canali social della squadra rossoblù.



La carriera

Il tecnico calabrese nella scorsa stagione ha guidato il San Marzano, nel girone G di Serie D. Due anni fa, invece, ha concluso il campionato al secondo posto con la Paganese sempre nel girone G, sfiorando la vittoria campionato.

Nel campionato precedente, alla guida del Città di S. Agata in Serie D ha disputato le semifinali play-off del Girone I.

Mister Giampà vanta anche una lunga e prestigiosa carriera da giocatore, in Serie A ha indossato la maglia del Messina, dell’Ascoli, Modena e Salernitana.



Le dichiarazioni

“Siamo molti soddisfatti della nostra scelta – le parole del Presidente Puglisi – mister Giampà è un allenatore preparato, concreto e con tanta voglia di ottenere grandi risultati”.

“Ringrazio il presidente Puglisi per avermi affittato questo importante incarico, conosco bene la Gelbison e il progetto che si sta portando avanti. Sono qui per lavorare e non deludere le aspettative”, ha detto il neo tecnico rossoblù Giampà.

Ufficiale anche il nuovo Direttore Sportivo

Sarà Giuseppe Figliomeni il nuovo Direttore Sportivo della Gelbison. Per oltre quindici anni difensore tra Serie B e Lega Pro, e nella passata stagione direttore sportivo nel Matera è pronto a ricoprire l’importante incarico nella società rossoblù.

A presentarlo è il Presidente Maurizio Puglisi “Insieme a Nicolò Pascuccio, responsabile di tutto il settore tecnico – dice – abbiamo deciso, considerato il lavoro che c’è da fare, di trovare la figura di un direttore sportivo e la nostra scelta è caduta su Giuseppe che già conoscevano da giocatore e di cui abbiamo avuto modo di apprezzare il lavoro da manager”.

Le sue prime parole in rossoblù :“Insieme al presidente Puglisi, a Pascuccio e a mister Giampà costruiremo la nuova squadra. Una formazione competitiva pronta ad affrontare al meglio la nuova stagione e a rispondere in campo alle aspettative dei tifosi“.