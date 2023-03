Gelbison-Catanzaro: confermato lo spostamento, si gioca all’Arechi. Sarà invasione giallorossa

La Gelbison giocherà la 33ª giornata di Serie C Girone C, in programma contro il Catanzaro, allo stadio “Arechi” di Salerno.

La fumata bianca è arrivata dopo un lungo summit riguardante la questione di ordine pubblico e la gestione dei settori dello stadio.

Gelbison e Catanzaro all’Arechi

Le motivazioni che hanno spinto la società calabrese a chiedere lo spostamento della gara in una struttura più capiente, sono legate alla possibilità di garantire l’accesso ai tanti tifosi del Catanzaro al seguito della squadra, ormai prossima alla storica promozione in Serie B.

Infatti, lo stadio “Guariglia” di Agropoli, non avrebbe potuto consentire più di 800 biglietti ai tifosi ospiti, un numero troppo inferiore rispetto alle magliaia di richieste pervenute dalla calabria. Dopo opportune osservazioni da parte degli organi competenti, la scelta è ricaduta sull’”Arechi” di Salerno.

Invasione giallorossa a Salerno

Restano ora de definire le modalità e soprattutto la disponibilità dei tagliandi destinati ai tifosi di Catanzaro e Gelbison. Non verrà aperto l’intero “Arechi”, ma solo alcuni settori specifici come la curva nord inferiore e tribuna.

Attenzionata anche la questione ordine pubblico, al fine di garantire la massima sicurezza e accessibilità all’impianto, soprattutto in caso di promozione del Catanzaro.

Gelbison-Catanzaro potrebbe essere la partita della storia per i calabresi che sono, ormai, pronti a festeggiare la promozione in Serie B. Nella giornata di oggi, saranno impegnati nella sfida contro il Monterosi e in caso di vittoria, con un’orecchio anche al risultato dell’inseguitrice Crotone, ad Agropoli potrebbe essere già festa.