Gelbison-Casarano 2-2. Ecco le parole degli allenatori

E’ un mister Laterza alquanto dispiaciuto quello che si è presentato in conferenza stampa al Guariglia, più per l’inizio di stagione difficile che per il risultato della partita in sé. “Penso che si un risultato giusto quello maturato sul campo, dispiace aver preso goal nei primi minuti“. Mister Monticciolo, invece, si è detto soddisfatto della prestazione: “”Bravi i ragazzi a reagire alle difficoltà e a creare tante occasioni contro una squadra molto importante come il Casarano“. Clicca qui per vedere gli highlights di Gelbison-Casarano 2-2