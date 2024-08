Gelbison, altri due acquisti: Owen e Apsits

Altri due grandi colpi di mercato per la Gelbison. Si tratta del portiere classe 06’ Robert Apsits e del difensore scuola Monaco classe 06’ Kylian Owen.

Due talenti puri a disposizione di mister Galderisi già pronti per l’esordio stagionale in Coppa Italia di Domenica con la Palmese.

Ennesimo sforzo economico di una società ambiziosa per completare una rosa che punta a fare un campionato di vertice e ritrovare la serie C.

Il curriculum dei nuovi ingaggi

Apsīts, classe 2006, proveniente dalla società Valmiera FC dove ha iniziato nel settore giovanile. Originario della Lettonia, è pronto ad unirsi alla rosa rossoblù. La trattativa del direttore sportivo Giuseppe Figliomeni si è conclusa oggi con la firma del contratto e la tradizionale stretta di mano.

Roberts Apsīts, nel commentare il suo arrivo alla Gelbison, ha voluto esprimere un ringraziamento speciale al presidente Maurizio Puglisi per la fiducia riposta in lui.

Karsenty Kylian Owen, classe 2006, proviene dal Monaco. Kylian Owen ha fatto il suo ingresso nella rinomata accademia della “Diagonale” del Monaco nell’estate del 2021, dove ha affinato le sue capacità difensive e sviluppato una mentalità da vero professionista. Prima del suo arrivo nel Principato, il giovane difensore aveva maturato esperienza in altri club francesi, tra cui Nantes, Chartres e Mainvillier.

Dichiarazione di Karsenty Kylian Owen:

🎙”Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con la Gelbison. Ringrazio la società per la fiducia riposta in me e sono determinato a dare il massimo per contribuire ai successi del club. Ho sempre lavorato con dedizione e professionalità, e sono pronto a mettere in campo tutto ciò che ho imparato durante la mia esperienza in Francia. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e di iniziare a lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi.”

La società dà il benvenuto a Kylian Owen e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni e successi con la maglia della Gelbison.