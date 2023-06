Gelbison: Alessandro Monticciolo è il nuovo allenatore rossoblù!

Alessandro Monticciolo è stato ufficialmente presentato come il nuovo allenatore della Gelbison per la prossima stagione sportiva. La decisione è stata sancita con una stretta di mano tra il tecnico, il Presidente Maurizio Puglisi e il Direttore Sportivo Nicolò Pascuccio.

Profilo di Alessandro Monticciolo

Nato a Massa Marittima nel 1976, Monticciolo è un ex centrocampista che ha militato in Serie B con squadre come Reggina, Cesena ed Avellino. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha intrapreso la carriera da allenatore.

Esperienze pregresse

La carriera di Monticciolo lo ha portato a ricoprire il ruolo di allenatore in seconda come vice di Vincenzo Vivarini all’Ascoli in Serie B nel 2018. Nella scorsa stagione ha guidato il Trapani, dopo aver allenato il Team Altamura e il Casarano.

Commenti del Direttore Sportivo

Il Direttore Sportivo Pascuccio ha espresso la sua soddisfazione per la scelta di Monticciolo come allenatore, definendolo un professionista ambizioso che ama il gioco del calcio. Secondo Pascuccio, è la scelta migliore per far ripartire la squadra sia in Serie D che in Serie C.

Un caloroso benvenuto al nuovo allenatore

La Gelbison dà il benvenuto al neo allenatore Alessandro Monticciolo, augurandogli un’esperienza positiva e di successo alla guida della squadra.