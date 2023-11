Gara di solidarietà a Eboli per aiutare una madre e sua figlia in difficoltà dopo sfratto. “Il cuore degli ebolitani è grande”

La casa resa inagibile dalle condizioni strutturali e uno sfratto esecutivo reso necessario immediatamente dopo la verifica di stabilità da parte dei tecnici incaricati. Una mamma e sua figlia trovano temporaneamente ospitalità presso un albergo del centro, il Forum dei Giovani avvia una gara di solidarietà.

“Il Forum invita la cittadinanza a fornire un sostegno di qualsiasi tipo alla famiglia in merito a questa situazione, nel rispetto delle proprie possibilità, anche contribuendo al pagamento di una notte presso l’hotel”.

La storia

La donna e sua figlia, una ragazza con problemi di salute, a Eboli sono molto conosciute e benvolute. Il loro stato di disagio non è passato inosservato e una gara di solidarietà è spontaneamente stata avviata.

“La famiglia sta vivendo una situazione di forte disagio e in questi giorni sta pernottando in un albergo di Eboli, alla ricerca di una casa in affitto per trovare una soluzione a lungo termine. Tuttavia, la casa in affitto deve rispettare determinati requisiti, in quanto un componente della famiglia è affetto da disabilità”, scrivono il presidente Andrea Simeone e i ragazzi del Forum.

L’invito a partecipare alla gara di solidarietà

“Mostriamo il grande cuore di Eboli” è l’invito rivolto a chiunque.

Associazioni, singoli cittadini e imprenditori: la gara di solidarietà è avviata.