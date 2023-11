Galleria piana di buche e buia tra Montesano e Moliterno, la denuncia di un cittadino: “Si rischiano gravi incidenti”

“Sulla strada che collega Montesano Sulla Marcellana a Moliterno, in Basilicata, non vi alcuna illuminazione ed inoltre sul manto stradale vi sono diverse buche molto pericolose”. E’ la denuncia di un cittadino che esprime la sua preoccupazione per la sicurezza stradale nella zona che collega la Campania alla Basilicata nel territorio del comprensorio valdianese. Le immagini che corredano il documento, evidenziano dissesti stradali che hanno già causato danni ai veicoli e guasti all’illuminazione, rendendo la situazione particolarmente pericolosa, soprattutto di notte. Da qui la richiesta urgente, alle autorità preposte, di interventi celeri e concreti considerando il rischio, quotidiano, di gravi incidenti stradali. La lettera di denuncia è stata inviata ai responsabili del settore viabilità di Palazzo Sant’Agostino, ai Presidenti delle province di Potenza e Salerno, e ai sindaci di Montesano e Moliterno.

Le denunce

“E’ necessario, scrive il cittadino, l’intervento da parte delle autorità competenti affinché prendano, con urgenza, i dovuti provvedimenti al fine di evitare che possano accadere gravi incidenti”. Intanto nelle ultime ore è arrivata la risposta del sindaco di Moliterno, in Basilicata, Antonio Rubino interpellato anche lui dal cittadino di Montesano in merito alla pericolosità della galleria.

La risposta del sindaco di Moliterno

“Le comunico, risponde il primo cittadino, che in data 14.8.23 (prot. 9648) ho segnalato il mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione della galleria indicata, nonché il dissesto della pavimentazione stradale, al Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, Ente competente sull’arteria stradale in questione. Non avendo ricevuto riscontro e valutata l’assenza di interventi, ho reiterato la mia richiesta di ripristino dell’impianto di illuminazione della galleria e di messa in sicurezza della strada in data 20.10.23 (prot. 11554), indirizzando la mia nota anche al Presidente della Provincia di Salerno”.

Si attendono riscontri dalla Provincia

Insomma il sindaco di Moliterno chiarisce chi ha le competenze sull’arteria ed esprime anche lui, come evidenziato nella sua risposta, le preoccupazioni in merito alla sua pericolosità evidenziate con due comunicazioni al settore viabilità della Provincia di Salerno.