Gal Cilento, Mondelli: “Impegno incentrato sull’ascolto, dialogo e collaborazione attiva”. L’intervista | VIDEO

Nella giornata di ieri si è tenuto il passaggio di consegne alla guida del GAL Cilento Regeneratio. Il nuovo presidente è Raffaele Mondelli, attuale sindaco di Omignano, che subentra a Gabriele De Marco, già sindaco di Salento. Un avvicendamento che segna l’inizio di una nuova fase per l’organismo impegnato nello sviluppo locale del territorio cilentano.

Le prime dichiarazioni

Durante il suo intervento, Mondelli ha voluto ringraziare il presidente uscente per il lavoro svolto e ha ribadito con convinzione il ruolo strategico del GAL: “È uno strumento prezioso per valorizzare il nostro territorio – ha dichiarato – perché mette insieme cittadini, istituzioni e associazioni, creando sinergie fondamentali per una crescita condivisa”. Particolare attenzione è stata riservata ai giovani, a quelli che hanno scelto di restare e investire nel Cilento, ma anche a chi sogna di costruire il proprio futuro senza dover lasciare la propria terra.

Il programma

“La programmazione – ha spiegato Mondelli – deve essere un tassello fondamentale per incentivare i giovani, le imprese agricole e quelle artigianali. Penso allo sviluppo rurale, ai percorsi ambientali e culturali che raccontano la nostra storia e le tradizioni che ci contraddistinguono”. Lo sguardo del nuovo presidente è già proiettato verso il futuro, con un’attenzione particolare ai bandi destinati alle imprese.

Un cambio di passo che punta a consolidare il ruolo del GAL

“Il rapporto di continuità è fondamentale – ha sottolineato – e al centro della mia presidenza ci saranno l’ascolto, il dialogo e la collaborazione attiva con il territorio”. Un cambio di passo che punta a consolidare il ruolo del GAL come motore di sviluppo e innovazione per il Cilento, in un’ottica di sostenibilità, identità e partecipazione.