Raffaele Mondelli sindaco di Omignano nuovo presidente del Gal Cilento

Cambio alla presidenza per il Gal Cilento Regeneratio. Il nuovo presidente è Raffaele Mondelli, sindaco di Omignano. Succede a Gabriele De Marco, ex sindaco di Salento.

L’elezione

All’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, è stato rispettato il principio di rotazione, pertanto la pesidenza è toccata alla Comunità’ Montana Alento Monte Stella.

Il presidente uscente, De Marco, è rientrato nel nuovo CDA nel quale ricoprirà la carica di Amministratore Delegato.

“È per me un grande onore, e motivo di profonda emozione, trovarmi oggi qui in qualità di nuovo Presidente del GAL Cilento. Accolgo questo incarico con senso di responsabilità, con entusiasmo e con sincera gratitudine”, ha detto Mondelli.

“Il GAL – ha aggiunto – rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere uno sviluppo locale che sia sostenibile, partecipato e attento ai reali bisogni dei nostri territori. È uno strumento prezioso che ci permette di valorizzare le risorse, le identità e le competenze locali, mettendo in rete persone, istituzioni, imprese e associazioni.

Nel mio nuovo ruolo, intendo proseguire con determinazione il lavoro già intrapreso, ponendo al centro l’ascolto, il dialogo e la collaborazione. Solo attraverso una visione condivisa possiamo costruire progetti concreti, capaci di generare crescita, innovazione e coesione sociale.

Guardando al futuro, penso ai giovani che vogliono restare e investire nel proprio territorio, alle imprese agricole e artigiane che meritano sostegno, al turismo rurale che può diventare una risorsa strategica, ai percorsi culturali e ambientali che raccontano la bellezza e l’identità del Cilento”.

“Il mio impegno sarà quello di guidare questa nuova fase con trasparenza, visione e spirito di servizio, sempre al fianco delle comunità che abbiamo l’onore di rappresentare”, conclude.