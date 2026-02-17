GAL Cilento: al via i nuovi bandi della strategia “L’Artigianato della Dieta Mediterranea

Si aprono ufficialmente oggi i termini per la presentazione delle domande relative ai nuovi bandi della Strategia di Sviluppo Locale “L’Artigianato della Dieta Mediterranea” approvata dalla Regione Campania come parte integrante del CSR Campania 2023-2027. Gli avvisi pubblici sono stati ufficialmente pubblicati sul sito del GAL Cilento S.r.l., segnando l’inizio di una nuova fase di investimenti per il territorio.

Le dichiarazioni

Il Presidente del GAL Cilento, Raffaele Mondelli, ha voluto esprimere il proprio riconoscimento per il lavoro svolto e lanciare un appello diretto agli operatori locali: “Con questi bandi il GAL compie una scelta precisa: investire sull’identità produttiva del Cilento come leva di sviluppo. L’Artigianato della Dieta Mediterranea non è uno slogan, ma un modello che mette insieme tradizione, lavoro e nuove opportunità per i giovani. Ringrazio il Coordinatore e lo staff per il lavoro svolto. Ora spetta al territorio dimostrare di voler credere in questa visione. Il GAL farà la sua parte, con responsabilità e determinazione, affinché le risorse disponibili si traducano increscita reale e occupazione.”

A fargli eco, la Vice Presidentessa Daniela Di Bartolomeo, che ha inquadrato l’iniziativa in una prospettiva di crescita a lungo termine: “La pubblicazione dei nuovi bandi segna un passaggio decisivo per lo sviluppo delCilento, in continuità con le precedenti programmazioni. È una scelta strategica che valorizza le vocazioni territoriali attraverso investimenti in ricerca, formazione, artigianato e turismo rurale.

La finalità

L’obiettivo è rafforzare innovazione, tradizione e competenze, promuovendo in modo sostenibile il patrimonio ambientale e culturale. Il GAL ne sarà garante, con trasparenza e visione di sviluppo. “Tutti i soggetti interessati possono consultare i bandi, i requisiti di accesso e le modalità di invio delle istanze direttamente sul portale ufficiale: www.galcilento.it.