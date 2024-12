Gaia Punzo, l’atleta agropolese, protagonista alla TCS World in India

C’è anche la portabandiera dell’Atletica Agropoli tra gli oltre ventimila iscritti alla nona edizione della TCS World, la corsa su strada di 10 o 25 chilometri che ogni anno si tiene a Bangalore, in India.

Gaia Punzo domani (15 dicembre) sarà ai nastri di partenza con il pettorale 5240. Venerdì, la sua presenza allo stadio indoor Netaji, preso d’assalto da runner entusiasti per il ritiro del numero, non è sfuggita a The Telegraph, che l’ha immortalata inserendola sull’edizione indiana del quotidiano tra i protagonisti della gara.

La TCS World: un evento in crescita

Quest’anno la competizione non sarà semplice: tutte le categorie (dalla Open 10K alla 25K, passando per la Ananda Run di 4,5 km, la gara per senior e la gara per atleti disabili) hanno registrato un numero di iscrizioni superiore alle aspettative. Un risultato straordinario che conferma la crescente importanza di questo evento podistico al quale prenderanno parte anche campioni internazionali.

«Sono certo che Gaia sarà tra i protagonisti della gara dei 25 chilometri», ha detto Antonio Faniglione, preparatore dell’Atletica Agropoli che da tempo segue le prestazioni sportive della Punzo. «Anche a distanza le ho fornito dei programmi di allenamento per potersi preparare a questo evento che prenderà il via domani».

Gaia Punzo, da Agropoli a Calcutta

Gaia Punzo si trova a Calcutta da alcuni mesi. Dopo essersi laureata in lingua hindi presso l’Università Orientale di Napoli, è stata selezionata per un anno di insegnamento in India.

«Allo studio ha sempre affiancato la sua passione per l’atletica – rivela il suo preparatore – ha già corso in altre località estere e partecipato a varie gare che si sono tenute nei mesi scorsi nel Cilento e che, pur essendo di basso valore agonistico, le sono servite come preparazione. Ora è pronta per questa nuova sfida».

«È un vero e proprio talento, nello studio e nello sport», conclude Antonio Faniglione, fiducioso che la giovane Gaia Punzo sappia affermarsi anche nella gara di domani.