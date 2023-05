Gaetano Ricco presente: “I 100 Epigrammi: un Viaggio Tra i Personaggi de I Promessi Sposi”: appuntamento a Castel San Lorenzo

Sabato 6 maggio alle ore 21:00, presso l’aula consiliare del comune di Castel San Lorenzo, si terrà un evento letterario.

L’autore e docente di Albanella, Gaetano Ricco, presenterà la sua opera “I 100 epigrammi – Un viaggio tra i personaggi de I promessi sposi”.

Ecco l’opera

L’opera ha già riscosso grande successo tra il pubblico, poiché rappresenta un’omaggio al celebre scrittore Alessandro Manzoni, autore de “I promessi sposi”. In essa, Ricco descrive in modo maestro e con una vena di ironia, i fatti e i personaggi dell’opera letteraria di Manzoni, attraverso cento brevi frasi.

Gli interventi

All’incontro letterario, che è aperto a tutti, parteciperanno il sindaco di Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza, e il preside, Sabato Molinari, insieme agli interessati e ai lettori dell’opera di Ricco. Durante l’evento, ci sarà anche spazio per il dibattito, dove gli intervenuti potranno esprimere le loro opinioni e curiosità riguardanti l’opera letteraria e l’autore.

L’evento rappresenta un’occasione unica per tutti coloro che amano la letteratura e in particolare l’opera de “I promessi sposi”. La presenza dell’autore e del dibattito con il pubblico daranno vita ad un incontro interessante e coinvolgente, che non dovrebbe essere perso da chiunque abbia una passione per i libri e la cultura.