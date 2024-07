Futuro U.S. Agropoli: Costabile Mondelli esce allo scoperto

L’imprenditore cilentano Costabile Mondelli ai nostri microfoni ha esposto il piano imprenditoriale per l’acquisizione dell’ Us Agropoli. Tra i punti cardine del progetto di Mondelli compaiono la voglia di stabilità e coesione lavorativa tra il comune e gli imprenditori, inoltre Mondelli ha sottolineato la volontà di unificare il settore giovanile per ridare identità e senso di appartenenza alla prima squadra, tramite qualche giovane da valorizzare.

Altro tema toccato è quello delle infrastrutture, con l’imprenditore che ha sottolineato la carenza di strutture idonee per svolgere tutte le attività della società sportiva.

Infine, Mondelli si è soffermato sulla voglia di cominciare subito questa nuova avventura, sedendosi al tavolo con gli attuali vertici della società e il Sindaco che dovrà farsi garante di un confronto nel corso del quale risulterà opportuno conoscere l’attuale situazione, anche debitoria, dei delfini.